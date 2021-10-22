Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’e vurduğu anlar kamerada: Bıktım senden

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.

Haberler - İHA 22.10.2021 - 16:28

Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’e vurduğu anlar kamerada: Bıktım senden

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İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti. Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı.

Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı. Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, Deniz’in "Oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme’ dediği, Aktan’ın ise ‘Bıktım senden’ diye bağırdığı duyuluyor.

Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı anlar da görüntüde yer alıyor. Görüntülerde, Deniz’in "Çocuğa vurma" diye bağırdığı, Aktan’ın ise ‘"Kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun’ dediği duyuluyor.

FEYZA AKTAN’IN ÖZCAN DENİZ’E VURDUĞU ANLAR KAMERADA

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