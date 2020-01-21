Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier emekli oluyor

Kendi adıyla kurduğu markasıyla birçok ilki başaran, moda dünyasının şekillenmesinde büyük öneme sahip Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier, kariyerinin 50. yılında emekli olduğunu açıkladı.

"İSTEDİĞİMİ ELDE ETTİM"



67 yaşındaki tasarımcı, hazır giyim konusunda istediğini elde ettiğini, bu yüzden emekilik zamanını uzatmasına gerek olmadığını söyledi.



Alexina Graham, Jean Paul Gaultier, Coco Rocha ve Larsen Thompson

Jean Paul Gaultier Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kariyerimin 50. yılını kutlayan bu şov benim de son şovum olacak. Ancak Haute Couture’un (kişiye özel tasarım) yeni bir konseptle devam edeceğinden emin olabilirsiniz” dedi.