French Montana lüks malikanesini satışa çıkardı

Gerçek adı Karim Kharbouch olan ünlü şarkıcı French Montana olan şarkıcı, yaklaşık 4 yıl önce meslektaşı Selena Gomez'den 3,3 milyon dolara aldığı evini satma kararı aldı.

Üç kez Grammy adayı olan Montana, lüks malikanesini aslında aylar öncesinden satışa kardı. Evinin değerini ilk başta 6,6 milyon dolar olarak belirleyen şarkıcı, alıcı bulamayınca fiyatını 5,6 milyon dolara düşürdü.

Montana'nın lüks evi, ünlü yıldızların gözde bölgelerinden biri olan California-Calabasas'ta bulunuyor. Akdeniz tarzı inşa edilen malikanenin önemli özelliklerinden biri de gelişmiş güvenlik sistemine sahip olması.

Beş yatak odalı, altı banyolu evin her odasında panik butonu ve kameralı güvenlik önlemleri bulunuyor.



Geniş oturma odasından büyük bir verandaya açılan evin dikkat çeken yanlarından biri de sinema odasının olması.

Malikanenin içinde 1980'lerin diskolarını hatırlatan bir de eğlence bölümü yer alıyor. Aynı zamanda spor salonu, spa'sının olması evin diğer özellikleri arasında.