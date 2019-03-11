Dünyaca ünlü İskoç oyuncu Gerard Butler’ın 11 bin dolar değerindeki 1969 model karavanı California’da çalındı.
49 yaşındaki oyuncunun gri renkteki Airstream Sovereign karavanı San Fernando Vadisi’nde park halindeydi.
İskoçya doğumlu oyuncu, California eyaleti dışından getirdiği karavanını restore ettiriyordu.
Butler, geçen yıl kasım ayında California’da meydana gelen yangından etkilenmiş, yangında küle dönen evinin ve aracının önünde çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında, "Tahliyenin ardından Malibu'daki evime geri döndüm" mesajıyla paylaşmıştı.