Gerard Depardieu hakkında tecavüz soruşturması

Fransa'da Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

02.08.2020 - 11:40

Gerard Depardieu hakkında tecavüz soruşturması

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Ünlü oyuncu Gerard Depardieu'ye delil yetersizliği

İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki bir kadın sinema sanatçısı, 2 yıl önce Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Gerard Depardieu’nun 2018 yılında evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

YİNE ŞİKAYET ETTİ


Bunun üzerine ifadesi alınan oyuncu, yeterli delil bulunmadığı gereçkesiyle hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Genç kadın, takipsizlik kararının ardından 2019 yılında yine şikayet başvurusunda bulundu.

İNCELEME TALİMATI


Paris savcılığı, suçlamalarla ilgili sorgu hakiminin inceleme başlatması için talimat verdi.

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