Gidi Hadid: Seninle gurur duyuyorum

Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Gigi Hadid, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Anwar Hadid'in doğum gününü kutladı. Hadid, kardeşi ile çocukluk fotoğraflarını paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

23.06.2020 - 17:04

Gidi Hadid: Seninle gurur duyuyorum

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Gigi Hadid estetik iddialarına cevap verdi

Gigi Hadid estetik iddialarına cevap verdi

ABD'li model Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid, 21 yaşına bastı.

Ünlü model, kardeşi ile çocukluk fotoğraflarını paylaşarak altına şu notu düştü: "Tatlı kardeşim Anwar Hadid'e en mutlu doğum günü... Seninle ve 21 yaşını nasıl geçirdiğinle gurur duyuyorum. Tutkulu, meraklı, sevgi dolu, kendine sadık... Her zaman en iyisini hak ediyorsun. Umarım en güzel günün senin olur."

Bella Hadid de Instagram hesabından paylaşım yaparak, Anwar Hadid'in doğum gününü, "İyi ki doğdun liderimiz ve koruyucumuz. Dünyanın en gururlu ablasıyım. Seninle her geçen gün daha da gurur duyuyorum. Sen tanıdığım en nazik, akıllı, yaratıcı, meraklı ve aydın çocuksun" sözleriyle kutladı.

Anwar Hadid de kız kardeşleri gibi ünlü bir model ve aynı zamanda şarkıcı Dua Lipa ile bir süredir aşk yaşıyor.

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