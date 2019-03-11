Kadınlar arasındaki dayanışmayı artırmayı, genç girişimci kadınlara yol gösteren başarılı iş kadınlarını ve kadın girişimciliğini teşvik etmeyi hedefleyen Pembepist, genç girişimci Didem Fatinoğlu‘nun projesi. Pembepist, kişisel bir girişim olarak çok sayıda kişi ve kurumun gönüllü desteğini alarak olgunlaşan ve dünyada benzeri olmayan bir etkinlik olarak yoğun ilgi gördü. Etkinlik 300‘ü aşkın davetliyi ağırladı.



KADINLAR PİSTTE, ERKEKLER TRİBÜNDEYDİ



Pembepist etkinliği kokteyl ve açılış konuşmasıyla başladı, ardından rallici iş kadını Simin Bıçakçıoğlu katılımcılara pist gösterisini sundu. Etkinlikte iş dünyasında ve kamuoyunda başarılarıyla adlarından söz ettiren kadınlar ve genç girişimci kadınlar, Medicana tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından sürücü olarak zamana karşı ayarlanmış bir organizasyonda piste çıkarak mücadele ettiler. Pembepist‘te sürücü olarak Ece Dikmen, Gülden Türktan, Mine Ayhan, Canan İşmen, Elif Sarıbay, Sima Tarkan, Cansu Cebeci, Damla Soyuer, Lale Manço Ahıskalı, Sibel Büyükuğur, Nilgün Keleş, Emine Şahinkaya, Dila Tarkan, Ayşe Kanburoğlu, Dila Onuk Keçecioğlu, Zeyneb Çilek ve Didem Fatinoğlu yer aldı. Etkinliğin pist yorumculuğunu ise Ayşe Özyılmazel gerçekleştirdi.



'Master Kadınlar‘ ve ‘Junior Kadınlar‘ın pist gösterisinin ardından ilk 3 dereceye giren yarışmacıların ödül töreni düzenlendi, kadın sürücülere pembe tulum, pembe kadın hediye kutusu, katılım belgesi ve plaket armağan edildi. İlk üçe giren kadın sürücüler sırasıyla Onuk Taşıt Sanayi Stratejik Planlama Direktörü Dila Onuk Keçecioğlu, TURYAP Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sarıbay ve Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Zeyneb Çilek oldu.



PEMBEPİST NEDİR?

Dünya çapında bir benzeri yapılmamış bir etkinlik olan Pempepist, girişimci kadınların birbirine destek olduğu Kadınlar Günü kutlaması ile başarılı iş kadınlarını ve genç girişimci kadınları bir araya getirerek kadın girişimciliği teşvik etmeyi hedefliyor.

Pembepist etkinliği, kadınların sürücü olarak otomobil kullanma becerisinin az olduğuna dair yaratılan algıyı yok etmek ve kadının becerikli olduğu alanları ortaya çıkarmak amacıyla "Kesin kadındır" mottosu ile 10 Mart 2019 Pazar günü İntercity İstanbul Park garajında düzenlendi. Gençlere örnek olacak başarı hikayelerini geniş kitlelere ulaştıracak Pembepist etkinliğinde kadınlar ve genç kadınlar kendi firma logolarının olduğu otomobillerle piste çıktılar. Etkinlik öncesi rallici iş kadını Simin Bıçakçıoğlu genç girişimci kadınlara ve iş kadınlarına eğitim verdi.