Gisele Bündchen: Kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz

Brezilyalı eski model Gisele Bündchen formunu yoga ve meditasyon sayesinde koruduğunu söyledi.

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Moda tarihinin en başarılı ve en çok kazanan kadınları arasında gösteriyen Gisele Bündchen, Harper’s Bazaar dergisi için kamera karşısına geçti. 39 yaşındaki Brezilyalı model, sağlığıyla güzelliğini, yoga ve meditasyon sayesinde koruduğunu dile getirdi.

"EN UZUN İLİŞKİMİZ KENDİMİZLE"

Bündchen, “Nihayetinde en uzun ve önemli ilişkimiz, kendimizle olan. Bu nedenle, öz farkındalığı önemli buluyorum. Kendimizi sevmeyi mümkün olduğunca erken öğrenmeliyiz” dedi.

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ZİRVEDEYKEN VEDA ETTİ 

Dünyanın en çok kazanan süper modeliyken "Vücudum mankenliği bırakamamı istiyor" diyerek mesleğe veda kararı alan Eski Victoria’s Secret mankeni Gisele Bündchen, Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı otobiyografisinde; psikolojik olarak zor günler geçirdiği, sürekli şekerli yiyecekler, sigara ve alkol tükettiği dönemi yoga ve meditasyon sayesinde atlattığını yazdı.

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