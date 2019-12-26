Gisele Bündchen: Kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz

Moda tarihinin en başarılı ve en çok kazanan kadınları arasında gösteriyen Gisele Bündchen, Harper’s Bazaar dergisi için kamera karşısına geçti. 39 yaşındaki Brezilyalı model, sağlığıyla güzelliğini, yoga ve meditasyon sayesinde koruduğunu dile getirdi.

"EN UZUN İLİŞKİMİZ KENDİMİZLE"

Bündchen, “Nihayetinde en uzun ve önemli ilişkimiz, kendimizle olan. Bu nedenle, öz farkındalığı önemli buluyorum. Kendimizi sevmeyi mümkün olduğunca erken öğrenmeliyiz” dedi.

Bündchen, en zengin süper modeli olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ZİRVEDEYKEN VEDA ETTİ



Dünyanın en çok kazanan süper modeliyken "Vücudum mankenliği bırakamamı istiyor" diyerek mesleğe veda kararı alan Eski Victoria’s Secret mankeni Gisele Bündchen, Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı otobiyografisinde; psikolojik olarak zor günler geçirdiği, sürekli şekerli yiyecekler, sigara ve alkol tükettiği dönemi yoga ve meditasyon sayesinde atlattığını yazdı.