Güldür Güldür'de tepki alan veteriner skecine Ali Sunal'dan açıklama

Geçtiğimiz aylarda corona virüse yakalanan ve iyileşen Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte Gölköy'de tatil yaparken görüntülendi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Sunal, 'Güldür Güldür' programının veteriner skecinden dolayı aldığı tepkilerle ilgili konuştu.

Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre Sunal, programda yapılan veteriner skeciyle ilgili "Herkesi memnun edemiyoruz, ama bizi anlamışlardır, kötü bir amaçla yapmadık" ifadelerini kullandı.

Sunal'ın koreografi yönetmenliğini üstlendiği 'Güldür Güldür’ programındaki bir skeçte veteriner hekimlere yönelik kullanılan "Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya" şeklindeki sözler veterinerlerden büyük tepki çekmişti.

"BU SEFER GÜLMEDİK"

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" ifadelerini kullanmıştı.

"HENÜZ İSİM BULAMADIK"

Öte yandan yaklaşık yedi aylık hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade ile geçtiğimiz aylarda bir kız çocukları olacağının müjdesini veren Sunal, gazetecilerin "Bir isim buldunuz mu?" sorusuna "Henüz ismine karar veremedik kafamızda birkaç isim var ancak net değil" yanıtını verdi.



Geçtiğimiz aylarda kardeşi Ezo Sunal doğum yapmış ve Nova adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.