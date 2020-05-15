Gurur Aydoğan'dan annesi Oya Aydoğan'a duygusal mesaj

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, 2016 yılında aort yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



Aydoğan'ın oğlu Gurur, annesini ölüm yıldönümünde duygusal bir mesajla andı.



Instagram sayfasında annesinin siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü:



"Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim... Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın."

8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Oya Aydoğan, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmı, 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetmişti. 16 Mayıs 2016'da, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti.