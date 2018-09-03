Son olarak Avengers: Infinity War ile seyirci karşısına çıkar ve serinin önümüzdeki yıl vizyona girecek olan yeni filminde de rol alacak olan Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, önceki gün verdiği bir röportajda eski eşinin soyadına yasal olarak hala sahip olduğunu itiraf etti.



Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile 13 yıl evli kaldıktan sonra 2014’te boşanan Paltrow İngiliz gazetesine verdiği röportajda, “İnsanlar beni Gwyneth Paltrow olarak tanıyor. Her zaman bu isim ve soyadını tuttum. Ama çocukların, Martin soyadına sadık kalma kararı beni etkiledi ve garip bir şekilde değiştirmek de istemedim. Okulla ilgili bir durum olunca ‘Bayan Martin’ diyorlar” dedi.