Halle Berry'nin sosyal medya rahatsızlığı: Trol hesapları tokatlamak istiyorum

Sosyal medya hakkında konuşan yıldız oyuncu Halle Berry, Instagram’daki trol kişilerden nefret ettiğini dile getirdi. Berry, "Negatiflikten nefret ediyorum. Trol hesapları tokatlamak istiyorum" dedi.

18.05.2021 - 15:40 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 15:41

Halle Berry'nin sosyal medya rahatsızlığı: Trol hesapları tokatlamak istiyorum

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Sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden Halle Berry, Instagram ile olan ilişkisini anlattı.

54 yaşındaki yıldız, "Çok eğlenceli olduğu için seviyorum. Bu platformda kendimi çok ciddiye almıyorum" dedi.

Berry, hoşlanmadığı durumu ise şu sözlerle aktardı: "Maalesef bunun sonu gelmiyor. Biliyorum, doğası böyle ama orada yaşanan negatiflikten nefret ediyorum. Trol hesapları tokatlamak istiyorum çünkü insanlara gerçekten zarar veriyorlar. Özellikle gençlere... Söyleyecek güzel bir şeyiniz yoksa keşke hiç konuşmasanız. Madem kötü yorum yapacaksınız, onun sayfasında ne arıyorsunuz? Bu durumu kızımda da görüyor ve deliriyorum."

Halle Berry'nin Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunuyor. Halle Berry'nin Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunuyor.

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