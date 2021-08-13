Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı aşk yaşıyor

Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

35 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Doğandemir ile film setinde yakınlaştığı bilinen 29 yaşındaki Yağız Can Konyalı'nın birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri öğrenildi.

Yağız Can Konyalı, üç yıldır 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Aslı Melisa Uzun ile birlikteydi.

Çift, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı.

"Aşk sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu Hande Doğandemir, "Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum ve bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası... Aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası" şeklinde konuşmuştu.

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.



Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra oyunculuk eğitimi aldı.



2011 yılında başlamak üzere 'Hatırlar mısınız?' adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler’le birlikte reklamda rol aldı.

2 Temmuz 2013 tarihinde 'Güneşi Beklerken' dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı.



2015 yılında 'Racon: Ailem İçin' dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı.



Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız 2015 yılında yapılan ve 29 Ocak 2016'da gösterime giren 'Her Şey Aşktan' filminde başrol oynadı.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

26 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Yağız Can Konyalı, aslen Konyalı.

Yağız Can Konyalı

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında ''İlk Aşk'' filmi ile adım attı.



2015 yılında rol aldığı ''Takım: Mahalle Aşkına'' filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Bir dönem 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde rol alan Konyalı, 'Aydın' karakterini canlandırdı.



Başrollerinde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide Zeki karakterini canlandırdı.



2017 sezonun Eylül ayından itibaren Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan 'Bizim Hikâye' dizisi ile ekrana dönen oyuncu, bu dizide Rahmet rolü ile izleyici karşısına çıktı.

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