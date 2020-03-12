Harvey Weinstein’in mahkeme kayıtlarından: Jennifer Aniston öldürülmeli

Tecavüz ve taciz suçu kesinleşen ve 23 yıl hapis cezası alan Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’in, mahkemede “Jennifer Aniston'ın öldürülmesi gerekir” dediği ortaya çıktı.

12.03.2020 - 16:54

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Cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı. Pazartesi günü mahkeme kayıtlarının gizliliği kaldırılınca Weinstein’in ‘skandal’ sözleri basına yansıdı. Tecavüzcü yapımcının ünlü oyuncu Jennifer Aniston’ın öldürülmesi gerektiğini” söylediği ortaya çıktı.
 
The New York Times’ın yer verdiği mahkeme kayıtlarında e-postalar ve diğer iletişimler yer alıyor. Buna göre Aniston'un kendisini yanlışlıkla elle tacizle suçladığına inanan Weinstein, temsilcisine "Jen Aniston öldürülmeli" diye yazdı. Daha sonra, Aniston'ın gerçekte böyle bir iddiada bulunmadığı ortaya çıktı.

Aniston'ın sözcüsü Stephen Huvane, gazeteye yaptığı açıklamada "O, Aniston'a asla dokunacak kadar yaklaşmadı" dedi.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.
Öte yandan Los Angeles'ta da Weinstein'a karşı cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle açılan dava devam ediyor. 

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