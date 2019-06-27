Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandırmasıyla yıldızı patlayan Kit Harington, dizinin final yapmasıyla rehabilitasyona girmişti. Stresle baş etme zorluğu çeken 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, ABD’nin Connecticut eyaletindeki rehabilitasyon merkezinde terapi alırken hayranları onun için bir iyilik yaptı. Hayranları, Harington’ın geçmişte destek verdiği Mencap adlı İngiltere'de öğrenme güçlüğü çeken insanlarla çalışan hayır kurumu yararına yardım kampanyası başlattı.



Hayranları, “Bu bağış, Kit’e, Jon Snow’dan keyif almamızı sağlamak için kattığı sevgi ve yeteneğe minnettarlığımızı göstermeyi amaçlıyor” dedi.



Kit Harington da kısa süre önce açılan fona “Duvarın ötresinden sevgi ve saygılarımla” notuyla 10 bin dolar bağışladı.



Stres ve alkol sorunu nedeniyle lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Harington’ın sekiz sezon süren Game of Thrones dizisinin uzun soluklu macerasından dolayı zorlandığı, dizinin getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtilmişti.

Harington, son olarak dün İngiltere’de başlayan dünyanın en büyük açık hava festivali, Glastonbury’de görüntülenmişti.