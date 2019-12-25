Hazal Kaya'dan bebeğiyle ilk paylaşımlar

Hazal Kaya ile Ali Atay, şubat ayında nikah masasına oturmuş, kasım ayında da oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti.



Eşi ve oğlu ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Hazal Kaya, altına duygusal bir de not da yazdı.



"Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca 'işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım’a denk geliyor' dedim" diyen Kaya, "Aynı gün İtalyan Lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı, yine soranlara 'tabi ki oradayım' dedim. Ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim!" ifadelerini kullandı.



"AŞKIMIZ ÇOK BÜYÜK ŞİMDİ, TARİF ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"



Kaya sözlerine şöyle devam etti: "Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim. Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 Kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi, tarif etmem mümkün değil... Yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş..."