Alman eski süper model, yeni sunucu Heidi Klum ile müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz, bulundukları her ortamda birbirlerine sevgilerini göstermeten çekinmiyor.
45 yaşındaki Klum ile 29 yaşındaki Kaulitz, Los Angeles’taki Germany’s Next Top Model yarışması setinde görüntülendi.
Klum’un sunculuğunu üstlendiği programın çekimi süresince Kaulitz, köpeklerine baktı.
Çekim aralarında sevgilisinin yanına giden Klum, sık sık Kaulitz ile öpüştü.
Klum’un sunduğu Germany’s Next Top Model programı 14 sezondur ekranlara geliyor.