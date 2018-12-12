Uzun yıllardır süren hellim peynirinin isim hakkı mücadelesi, Kıbrıs Rum yönetiminde krize neden oldu.

Kıbrıslı Türklerin de hakkı olmasına rağmen hellim peynirinin üretim ve isim hakkını kendi üzerlerine kaydettirmeye çalışan Kıbrıs Rumlar, en büyük ithalatçı İngiltere'deki tescil davasını, davet yapılmasına rağmen zamanında savunma yapılmaması nedeniyle kaybetti.

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberine göre, Kıbrıslı Türklerin ve İngiltere merkezli peynir şirketlerinin itirazlarına rağmen tescil mücadelesini sürdüren Rumlardan, geçen yıl açtıkları davaya itiraz gelmesi üzerine savunma istendi. Ancak İngiliz mahkemesi, herhangi bir dosya ya da cevap gelmemesi üzerine Rumların isim tescil talebini 28 Kasım'da reddetti.

Bu sonuç Rum yönetiminde kriz yarattı. Muhalefet partileri davanın ihmal nedeniyle kaybedildiğini belirterek, ticaret ve enerji bakanın istifasını istedi. Rum lideri Nikos Anastasiadis, ihmali kabul etti ancak bakanı sorumlu tutmadı. Hükümet sözcüsünden de, sorumlu memurlardan hesap sorulacağı açıklaması geldi.

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