HemDem, müziği Türkiye'nin doğusuna götürüyor

Kralpop Radyo'da Öykü Özdoğan'ın sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen , HemDem'in 'birlikte nefes almak' anlamına geldiğini, buradan hareketle, Serkan Ölçer ile birlikte 2 gitarla ile izleyici karşısına çıkacaklarını ve izleyicinin de kendini rahat hissedeceği, sohbet edebilecekleri bir sahne düzeninde performans sergileyeceklerini söyledi.

Bu özel projeyi, özellikle 'Gidilmeyen' şehirlere gitme niyeti ile kurguladıklarını dile getiren Türkmen, HemDem turnesini Türkiye'nin ardından dünyaya taşıyacaklarının da müjdesini verdi. Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek HemDem konserleri 30 Ekim'de Şanlıurfa ile başlıyor. Gökhan Türkmen 6 Kasım'da Malatya, 13 Kasım'da ise Sivas'ta sevenleri ile biraraya gelecek.

11. YILINI YENİ ALBÜM İLE KUTLUYOR



11. sanat yılını yeni bir albüm ile kutlamayı tercih etmesinin nedeni ise nev-i şahsına münhasır. Gökhan Türkmen'e göre, küsuratlı olduğu için 11. yılı kutladığında; serüvenin devam ettiği mesajı veriliyor. Sanatçı, 10 şarkılık bu albüm projesinin ilk parçası olan “Aşkın Enkazı” nı tüm dijital platformlarda yayınladı.



PLAK OLACAK ŞEKİLDE YAPILDI



Gökhan Türkmen, her ay bu albümden bir şarkıyı kliplendireceğini ve sonunda Eylül 2020 gibi albümün raflarda yerini alacağını söyledi.10 şarkılık yeni albümün kayıtları plak olacak şekilde yapıldı; albüm sanatçının doğumgünü olan 1 Eylül'de hem plak hem albüm olarak müzikseverler ile buluşacak. Öte yandan, kısa film tadında olan kliplerine bir yenisini daha ekledi Gökhan Türkmen. 'Aşkın Enkazı' klibi,, her ay yayınlayacağı Sır ve Gülmedi Kader adlı şarkılarıyla birbirini takip eden bütünleşik bir hikâyenin ilk bölümü olarak izleyiciye sunuldu.



"BU PROJEYİ PAYLAŞTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Gökhan Türkmen, sadece KralMüzik Youtube kanalında yayınlanan Taksim Trio ve Konukları programında , Barış Manço'ya ait ' Unutamadım' ve Aşık Mahsuni Şerif'e ait ' Han Sarhoş Hancı Sarhoş' şarkılarını seslendirdi. Gökhan Türkmen '' Taksim Trio gibi dünyaya mal olmuş etnik bir topluluğun enstrümanları ile yorumladığı bir şarkıya,benim de sesimle eşlik etmem çok onur verici.Her şarkıcıya nasip olabileceğini düşünmüyorum.Benimle bu projeyi paylaştıkları için teşekkür ediyorum' dedi.