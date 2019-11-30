Hülya Avşar’ın evine giren hırsıza 10 yıl

Hülya Avşar'ın, ailesiyle tatil yaptığı Ayvalık'taki yazlığına hırsız girmişti. Avşar, yatak odasında karşılaştığı Zelkif B. adlı hırsızı kovalamış ancak hırsız, 1500 lira nakit ile ziynet eşyalarını çalıp kaçmıştı.



Daha sonra Zelkif B., yakalanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma da tamamlandı. Hırsız hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



15 bin liralık zararı olduğunu belirten Avşar, ifadesinde olayı şöyle anlatmıştı: "Sabah 06.30'da odamda uyurken bir erkekle göz göze geldim. Koşarak kaçmaya çalıştı. Nakit para, çanta, dua kağıtları, ziynet eşyaları ve kızımın fotoğraflarını çalıp balkondan atladı."



Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Balıkesir Ayvalık'ta bulunan yazlığında tatil yaptığı sırada evlerine hırsız girmiş, evde bulunan nakit para ile ziynet eşyaları çalınmıştı. Sabaha karşı hırsız Zelkif B. ile göz göze gelen sanatçı, onu yakalamaya çalışsa da hırsız balkondan atlayarak kayıplara karışmıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası emniyet güçleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği hırsızı yakalayarak cezaevine göndermişti.



HÜLYA AVŞAR DO THE SHİGGY AKIMINA KATILDI

