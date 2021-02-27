İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak: Oğlumuzla ilk selfie'miz

Pandemi tedbirleri kapsamında restoranların kapalı olması, öğle yemeğini dışarıda yemek isteyen Nurdan-İbrahim Büyükak çiftine engel olamadı. İlk bebeğine hamile olan Nurdan Büyükak, önceki gün Bebek Otel’in yalnızca konaklama yapan müşterilere hizmet vermesi gereken restoranında eşiyle buluştu. Genç kadın, yemeğin ardından otelden ayrıldı.



Aracına binerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nurdan Büyükak, hamilelik süreciyle ilgili “Şükür ki güzel gidiyor. Doğum için şimdiden heyecanlıyım” dedi. Geçtiğimiz günlerde eşiyle Dominik’te tatil yapan Nurdan Büyükak, “Orada 20 gün kaldık. Tabii ki doktordan izin alarak yolculuk yaptım” diye konuştu.

Oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak bebeklerinin ultrason görüntüsünü ilk kez paylaştı. Mutlu çift fotoğrafın altına 'Oğlumuzla ilk selfie'miz' mesajını düştü.

6 Mayıs 2018’de nikah masasına oturan çift lise yıllarından bu yana aşk yaşıyor. İbrahim Büyükak katıldığı bir programda; Nurdan ile aynı lisedeydik orada tanıştık. 15 yıl flört ettikten sonra evlenme kararı aldık’ açıklamasını yapmıştı. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini de yine okul arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yapmıştı.

Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı