İki lüks yolcu gemisinde corona virüs tespit edildi

Corona virüs salgınında seferlerini durduran lüks tatil gemileri, yeni normale ayak uydurdu ancak tekrar corona virüs görülmesine engel olamadı.

ÇALIŞANLARDA VE YOLCULARDA TESPİT EDİLDİ



Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde corona virüs tespit edildi. MS Roald Amundsen gemisinde corona virüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı.

BAZI YOLCULAR AYRILDI



Yetkililer, bazı corona virüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti. Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.

