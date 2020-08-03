İki lüks yolcu gemisinde corona virüs tespit edildi

Dünyada 18 milyon 258 binden fazla kişiye buluşan corona virüs, turizmi de etkilemeye devam ediyor. Son olarak iki lüks yolcu gemisi corona virüs yüzünden karantinaya alındı. Buna rağmen gemiden ayrılan yolculara ulaşılmaya çalışılıyor.

03.08.2020 - 13:24

İki lüks yolcu gemisinde corona virüs tespit edildi

Corona virüs salgınında seferlerini durduran lüks tatil gemileri, yeni normale ayak uydurdu ancak  tekrar corona virüs görülmesine engel olamadı.

ÇALIŞANLARDA VE YOLCULARDA TESPİT EDİLDİ

Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde corona virüs tespit edildi. MS Roald Amundsen gemisinde corona virüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı.

BAZI YOLCULAR AYRILDI

Yetkililer, bazı corona virüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti. Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.

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