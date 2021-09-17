İki Yaka Bir Mutfak Hilton Dalaman'da

“İki Yaka Bir Mutfak” ismi verilen gastronomi ve müziği birleştiren etkinlikte Türk ve Yunan şefler birlikte leziz yemekler hazırladı.

Misafirler yemeklerini yerken Gurme Şef Ahmet Güzelyağdöken, Hilton Dalaman executive şef Tamer Özkan ve Yunanlı Şef Zarifis Theologos Türk ve Yunan mutfağının birbirine ne kadar benzediğini, inceliklerini ve pişirme tekniklerindeki bazı farklılıkları keyifli bir sohbetle izleyicilere aktardı.



İki mutfağın geçmişini ve kültürünü ustalarından dinleyen misafirlerin yemeklerine sonrasında Buziki Niko ve Yağmur sahne alarak eşlik etti.

Gecenin en özel konuğu ise iki yakada da gönüllerde taht kuran Fedon oldu. Fedon misafirlere enfes bir müzik ziyafeti çekti. Gece boyunca sahne alan Fedon, eşsiz performansı ile izleyicileri büyüledi.



Etkinliğe katılan misafirler arasında “Yeni Gelin” dizisiyle tanıdığımız Brezilyalı oyuncu Jessica May de vardı. Oğul Türkkan, Bülent Atlas, Şule Başaran, Gökçe Saruhanoğlu, Damla Orhan, Senem Sisli, Ülkü Özkan gibi cemiyet hayatından ünlü isimler de geceye katılan isimler arasında yer aldı.



Hafta sonu tatillerini daha keyifli hale getirmek için spordan, müziğe, gastronomiden astrolojiye farklı konseptlerde hazırladığı atölye çalışmaları, söyleşiler ve etkinlikler ile Hilton Dalaman misafirlerine eğlenceyi doyasıya yaşatıyor.



Geniş odaları ile lüks ve konforu doğayla iç içe deneyimlemeyi vadeden Hilton Dalaman’ın, 1500 dönümlük bir araziye mükemmel bir şekilde yayılan mimarisi, izole tatili tercih eden misafirlere güvende olduklarını tam anlamıyla hissettiriyor.



Doğanın dinginliğini hissedeceğiniz konumu, yaz akşamlarınızı berrak bir gökyüzü ve yıldızlar ile buluşturuyor.