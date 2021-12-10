İlker Kaleli'den sevgilisi Sıla'ya: Alkışların en büyüğü sana sevgilim

Şef Hazar Amani ile 11 aylık evliliğini noktalayan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yaz oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.



Çift, son olarak Sıla'nın yeni single çalışmaları için birlikte stüdyoya girdi.

Duman grubuna ait şarkının düzenlemesini yapan Kaleli, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.



Kaleli, projenin tamamlanmasının ardından sevgilisi Sıla'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Kaleli, paylaşımının altına şu notu düştü:



"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.



Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede. Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle. Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.