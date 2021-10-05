İngiltere Başbakan Boris Johnson'ı koşusunu konuşuyor

İngiltere'de Brexit sonrası TIR ve kamyon şoförü bulunamamasından dolayı ciddi bir tedarik krizi yaşanıyor. Marketlerde raflar boşaldı; uzun benzin kuyruklarında insanlar birbirleri ile kavga ediyor, vergi zamları ve sağlık hizmetleri de kaosa gömülmüş durumda. Kiz dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

KRİTİK TOPLANTI



Kötü haberlerin peş peşe geldiği bugünlerde gözler bu haftaki Muhafazakar Parti konferansına çevrilmişti. Gaz kıtlığı, Sarah Everard’ın vahşice öldürülmesi, vergi zamları, sağlık hizmetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Birleşik Krallık’ın karşı karşıya olduğu kritik sorunları tartışmak üzere toplanıldı. Ancak beklenilenin aksine toplantının en çok konuşulan konusu Başbakan Boris Johnson’ın koşusu oldu.

Fotoğraf: Reuters

ŞIK KIYAFETLERLE KOŞUYA ÇIKTI



Reuters tarafından üzerinde şık bir gömlek ve ayağında resmi siyah deri bağcıklı ayakkabılar ile koşuya çıkan Boris Johnson’ın görüntüleri ülkenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Fotoğraf: Reuters

SERT ELEŞTİRİLER: SOYTARI, PALYAÇO



Twitter’da yapılan yorumlar arasında Johnson’ı destekleyenler de vardı, spor için daha uygun bir kıyafet seçmesini önerenler de. Olumsuz düşünenlerse ülkenin içinde bulunduğu durumu işaret ederek Johnson’ın soytarı ve palyaço olduğunu söylediler.

Fotoğraf: AFP

Başbakan eleştirilere rağmen toplatının ikinci gününde de koşuya çıkmaktan vazgeçmedi. Ancak Johnson bu sefer spor kıyafetler tercih etti. 57 yaşındaki Boris Johnson, hevesli bir koşucu ve bisikletçi olarak biliniyor. Başbakanın ülkesinde daha önce de farklı kıyafetlerle spor yaptığı görüntüleri çıkmıştı.

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