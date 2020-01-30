İpek (Ezgi Mola) İlayda'yı ölümle tehdit ediyor (Jet Sosyete 12. bölüm ayrıntıları)

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete, 1,5 aylık aranın ardından seyirciyle buluşuyor. 14 Şubat'ta puhutv'de yayınlanacak yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Dizinin 12. bölümünde ünlü oyuncu Ezgi Mola konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Ozan’ın yeni sevgilisi İpek (Ezgi Mola) eğlencesi ve samimiyetiyle sitedeki herkesin gözdesi haline gelir. İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar. İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür.

Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.

puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir. puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.



Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak ‘Jet Sosyete’nin tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.