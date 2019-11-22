Irmak Arıcı: Hit olacak 100'den fazla şarkım var

Kendi Youtube kanalında yayınladığı, sözü müziği kendisine ait olan Gece Gibi Gönlün şarkısı ile tanıdığımız, ardından Mustafa Ceceli ile işbirliği yaptığı Mühür şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Irmak Arıcı, Kralpop Radyo'da Öykü Özdoğan'ın sorularını yanıtladı.

"SÖZ VE MÜZİKLERİ BANA AİT"



Irmak Arıcı'ya göre sektörde yeni olmanın dezavantajları var. Söz ve müziği kendisine ait 100'den fazla şarkısı olduğunu söyleyen genç şarkıcı, bu şarkıların hepsinin hit olduğunu ancak sektörde kült isimlerden şarkı almanın daha çok tercih edildiğini yine de başka sanatçıların da bu şarkıları söylemesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



“MUSTAFA CECELİ İLE YENİ BİR DÜET GELEBİLİR”



Veterinerlik eğitimini tamamlayan genç şarkıcı, Gece Gibi Gönlün şarkısından sonra Mustafa Ceceli ile yine sözü ve müziği kendisine ait Mühür şarkısının aranjesi için biraraya geldiklerini, fakat stüdyo çalışmaları sırasında “Mühür”ü birlikte seslendirmeye karar verdiklerini ve Mustafa Ceceli ile benzer düet çalışmalarının devam edebileceğini söyledi.

Fikret Şeneş- Kimler Geldi Kimler Geçti saygı albümünde Sıla, Yalın, Manga, Sezen Aksu, Fatma Turgut gibi isimler de yer alıyor

“FİKRET ŞENEŞ ALBÜMÜNDE YER ALMAMI KOMİK BULDULAR”



Türkiye'nin ilk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş'e saygı niteliğinde hazırlanan Fikret Şeneş- Kimler Geldi Kimler Geçti albümünde Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz şarkısını seslendiren Irmak Arıcı, böyle bir albümde yer almasının önceleri çok eleştirildiğini ama şu an en çok dinlenen şarkı olduğunu belirtti.





