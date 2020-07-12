İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni belli oldu

Dört yıl önce evlenen İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çifti boşanmaya karar verdi. Hürriyet'in haberine göre; çifti bu noktaya getiren neden Hacıoğlu’nun öfke nöbetleri. Ünlü oyuncunun evliliğine özen göstermediği için eşiyle arasının açıldığı, öfkesini kontrol edemediği ve bir sinir anında evdeki televizyonu kırdığı iddia ediliyor.

2016’da evlenen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki’nin 4 yaşında bir kızları var.

İsmail Hacıoğlu, ilk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever’le yapmış, 2010 yılında evlenen ikili 2015’te boşanmıştı.