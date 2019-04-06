İspanya kanalı Nova’da Cansu Dere için hazırlanan “La noche de Cansu Dere” adlı programda hem Sıla ve Anne dizilerinden bölümler hem de kanalın ünlü oyuncuyla yaptığı röportaja yer verildi. Programın ardından Dere, İspanya’da trend topic oldu.



“BUNU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM”



Hürriyet’in haberine göre Dere, “Latin Amerika’da üç diziyle varsınız. Bu ilgi sizi şaşırtıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Beni İspanya, Meksika ya da Peru’da keşfedebileceklerini düşünmemiştim. İşin geldiği nokta gerçekten çok güzel.”