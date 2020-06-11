J.K. Rowling tepki çeken ‘trans birey’ paylaşımına açıklama getirdi

Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, transseksüel bireylerle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle tepkileri üzerine çekti.



Cinsiyet kavramları ve kalıpları konusunda herkesten farklı düşündüğü görülen Rowling, trans bireyleri ayrıştırıcı sözler dile getirince sosyal medyada trans dışlayıcı feminist olarak anılmaya başlandı.



Rowling, "adet gören insanlar" kavramını eleştirip onların yalnızca kadın olduğunu söylemiş ve ardından trans kadınları bu tanımın dışında bırakınca, Twitter kullanıcıları da kadınlığın adet görmeyle sınırlı olmadığını anlatmaya çalıştı.



Dün web sitesi üzerinden açıklama yapan Rowling, "20 yıldan uzun süredir göz önündeyim ve hayatta kalmama dair kamuoyuna hiç konuşmadım. Bunun sebebi başıma gelenlerden utanç duymam değil, bunları tekrar düşünüp hatırlamanın travmatik olmasıdır” dedi.



Yazar, "tek-cinsiyetli alanlara dair kaygıları olduğu için bağnaz diye karalanan ve kendininkine benzer geçmişe sahip çok sayıda kadınla dayanışmak için" deneyimlerini paylaşmayı seçtiğini söyledi.



"Şiddet uygulayan bir adam yüzünden ölen trans bir kadın" hakkında yazılanları okurken "dayanışma ve yakınlık" duyduğunda ısrar eden Rowling, bu kadınların maruz kaldığı terörü "yürekten hissettiğini" belirtti.



Rowling, “Trans kimlikli bireylerin çoğunun başkalarına karşı sıfır tehdit arz etmekle kalmayıp aynı zamanda özetlediğim nedenlerle savunmasız olduklarına inanıyorum” ifadesini kullandı.