Janet Jackson 1920'ler partisi Gatsby Gala'da

Janet Jackson, her yıl düzenlenen 1920’ler temalı Gatsby Gala’ya katıldı. 52 yaşındaki şarkıcı, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Bloomsbury Ballroom’da düzenlenen 2020 Gatsby Gala’nın yıldızı oldu.



Jackson, siyah ipek elbise, şapka, eldiden ve inci kolyeden oluşan tarzıyla büyük beğeni topladı.



Etkinlik, prematüre doğum araştırmaları konusunda farkındalı yaratma ve bağış toplama amacıyla düzenlendi.



Gatsby Gala, her yıl, caz müziğin yükselişe geçtiği 1920’ler temasıyla düzenlenen dans ve müzik etkinliği olarak biliniyor. Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği gala, belli bir konuda farkındalık yaratmayı ve yardım toplamayı amaçlıyor.