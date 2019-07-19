Tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenilen Jean Claude Van Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı.
Bodrum'daki otelde tatil yapacağı belirtilen Damme, alandaki polis memuruyla fotoğraf çektirdi.
Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken ünlü aktör, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
Jean Claude Van Damme Türkiye'de
Anadolu AjansıYaşam
Dünyaca ünlü usta oyuncu Jean Claude Van Damme, tatil için Bodrum'u tercih eden yıldızlar arasında katıldı.
Tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenilen Jean Claude Van Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı.