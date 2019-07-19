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Tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenilen Jean Claude Van Damme, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan özel araçla alındı. 

Bodrum'daki otelde tatil yapacağı belirtilen Damme, alandaki polis memuruyla fotoğraf çektirdi.

Sıcak tavırlarıyla dikkati çeken ünlü aktör, konaklayacağı otele doğru hareket etti.