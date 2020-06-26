Jenna Marbles 20 milyonluk YouTube kanalını bıraktı

Dünyanın en çok takipçisi olan YouTube kanallarından birinin sahibi Jenna Mourey, geçmişte çektiği bazı videoların ırkçı ve cinsiyetçi bulunmasının ardından platformdan ayrıldığını duyurdu.



Jenna Marbles adıyla tanınan Mourey, "Kendimizi zararlı olan her şeyden arındırdığımız bir dönemde olduğumuzu hissediyorum" dedi ve "Açıklama" başlığıyla yayınladığı videoda tartışılan içeriklerinden dolayı özür diledi.

9 YIL ÖNCEKİ VİDEOLARI TEPKİ ÇEKTİ



YouTube'da 20 milyondan fazla abonesi bulunan Mourey'nin 2011 ve 2012 yıllarında çektiği bazı videolar tartışma konusu olmuştu. Mourey, bu videolardan birinde suratını siyaha boyayıp şarkıcı Nicki Minaj'ı taklit ediyor, birinde Asyalılarla alay eden bir rap şarkısı söylüyor, birinde de "çok fazla insanla birlikte olan kadınları" eleştiriyordu.



Mourey, Minaj'ı taklit ettiği videosuyla ilgili olarak, "Niyetim bu değildi. Bu videoyla canınızı yaktıysam çok özür dilerim, niyetim bu değildi. Bu kabul edilebilir değil. Bu iğrenç. Keşke geçmişimin bir parçası olmasaydı" dedi.

AĞLAYARAK VEDA ETTİ



Videonun sonuna doğru gözleri dolan Mourey, "Şimdilik bu kanalda var olamam. Sanırım şimdilik bu kanalı geçmişimde bırakmam gerekiyor. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum Sadece insanların canını yakmayacak içerikler ürettiğimden emin olmak istiyorum. O yüzden ya bir süreliğine, ya da sonsuza kadar bu kanalı bırakmalıyım" dedi.