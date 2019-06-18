İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'li oyuncular Jennifer Aniston ve Adam Sandler, komedi filmi Murder Mystery'de evli bir çifti oynadı.

Los Angeles'ta filmlerinin tanıtımına katlan ikili Aniston, "Öpüşürken sakalları batıyordu. O sahnelerden önce sakallarını losyonla yumuşatmasını sağladım" dedi.

Sandler da "Öpüşme sahnelerinin benim için zorluğu başkaydı. Çünkü sette karım da vardı!" ifadelerini kullandı.

İkili 2011 yılında da Hayatım Yalan filminde birlikte rol almıştı.