ABD'li oyuncular Jennifer Aniston ve Adam Sandler, komedi filmi Murder Mystery'de evli bir çifti oynadı.
Los Angeles'ta filmlerinin tanıtımına katlan ikili Aniston, "Öpüşürken sakalları batıyordu. O sahnelerden önce sakallarını losyonla yumuşatmasını sağladım" dedi.
Sandler da "Öpüşme sahnelerinin benim için zorluğu başkaydı. Çünkü sette karım da vardı!" ifadelerini kullandı.
İkili 2011 yılında da Hayatım Yalan filminde birlikte rol almıştı.
Jennifer Aniston: Öpüşürken sakalları batıyordu
Yaşam
Ünlü yıldız Jennifer Aniston komedi filmi Murder Mystery'de birlikte rol aldığı Adam Sandler için, "Öpüşürken sakalları batıyordu" dedi.
ABD'li oyuncular Jennifer Aniston ve Adam Sandler, komedi filmi Murder Mystery'de evli bir çifti oynadı.