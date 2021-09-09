Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence anne oluyor. Cooke Maroney ile evli olan Lawrence’ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. People dergisine konuşan 31 yaşındaki Amerikalı oyuncunun temsilcisi, çiftin ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.



Lawrence ile 36 yaşındaki sanat galerisi işletmecisi olan eşi Maroney, 2018 yılından bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da yakın arkadaşları, ünlüler ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle evlendi.

"BİR MARONEY OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"



Maroney ile evliliğini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler’ın podcast yayınına katıldığında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı:



“Bu basit sorularla başladım: Nasıl hissediyorum? O hoş biri mi? Nazik biri mi?”



Lawrence, bu soruların neden evlendiğine yanıt olduğunu belirtmiş, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” demişti.



2013 yılında rol aldığı Umut Işığım (Silver Linings Playbook) isimli filmle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Bad Blood isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’u canlandıracak.