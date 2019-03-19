İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jessica Simpson şişen ayaklarına bardak çektirme çözümü

Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayıyor.



38 yaşındaki Simpson, büyüyen karnıyla çekilmiş son fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.



Bikiniyle poz veren ünlü şarkıcının karnının büyüklüğü, takipçilerinin esprili yorumlarına neden oldu. “Sanki 9 aylık değil de 18 aylıkmış gibi” benzeri yorumlar yapanlar oldu.

HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİ

Simpson, eylül ayında üçüncü kez hamile olduğun duyurmuştu.



Zor bir hamilelik geçiren ünlü şarkıcı, hamileliği boyunca birden fazla defa bronşit olmuştu.

10 YEAR CHALLENGE HAREKETİNE KATILDI

Sipmson, hamileliği süresince, sosyal medyada #10YearChallenge hashtag'i altında başlayan, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafların kolajlanarak paylaşılması akımına da katılmıştı.

Amerikalı şarkıcı şiş ayağının fotoğrafını 10 yıl öncesiyle kıyaslayarak #10YearChallenge trendine farklı bir bakış getirmişti.