Jet Sosyete Alican Yücesoy sürprizi

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv'deki üçüncü sezonuna cuma günü yayınlanacak kahkaha dolu bir bölümle devam ediyor.



Dizinin 15. bölümünün konuk oyuncusu ünlü oyuncu Alican Yücesoy olacak. Yücesoy dizide İlayda’nın yeni gazeteci sevgilisi Ahmet rolüyle izleyici karşısına çıkacak.



Jet Sosyete'nin yeni bölümleri herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv uygulamalarından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir ve bağımsız izleyebilir.