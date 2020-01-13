Jet Sosyete en çok izlenen dizi oldu (Dijitalin lideri)

Yeni bölümleri puhutv'de yayınlanan Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete, dijital mecralarda yayınlanan Türk dizileri içerisinde en çok takip edilen yapım oldu.

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2019'da Jet Sosyete'ye girenler

2019'da Jet Sosyete'ye girenler

Xsights Araştırma tarafından yapılan ve Aralık 2019 ayında tamamlanan Yılın En Beğenilen Dizileri Araştırması’nda Jet Sosyete , %40 gibi yüksek bir oran ile en çok takip edilen dizi oldu.

EN SEVİLEN KARAKTER GİZEM

Dijital dizi içeriklerinin en sevilen karakterleri arasında Jet Sosyete’nin sevilen karakteri Gizem, %36 ile ön plana çıkıyor.

SÜRPRİZLER PUHUTV'DE

Jet Sosyete yeni sürprizleri ile puhutv.com’da devam edecek. puhutv.com kullanıcıları; ‘Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.

puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve kaldığın yerden izle seçeneğinden faydalanmak mümkün.

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