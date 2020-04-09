Jet Sosyete #evdekal özel bölümü şimdi puhutv'de

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölüm hazırladı. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, “#Evdekal Özel Bölümü”, sosyal medyada da çok konuşuldu.



DÜNYADA İLK KEZ DENENDİ



‘Jet Sosyete’ bu hafta, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıktı. Bölümün çekimlerini daha önce denenmemiş bir yöntemle gerçekleştiren ekip, sahnelerini evlerinden görüntülü konuşma ile çekti. İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri bölüm, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.



KAHKAHAYA BOĞAN SENARYO



Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan ‘Jet Sosyete’, ‘#EvdeKal Özel Bölümü’nde; “Gizem İzmir’de annesinin evinde çok sıkılmış ve hayranlarının ilgisinin özlemi içindedir. Evde kalmaktan bunalmış Cengiz, çareyi bahçede yaşamakta bulmuştur. Safiye salgına karşı çamaşır suyundan medet umarken, Ozan ilk kez yalnız ve flörtsüz kalmıştır. Şennur ise kendini sokağa atmak için çeşitli bahaneler bulmaya çalışmaktadır”.

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