Gülse Birsel imzalı puhutv’nin yeni orijinal komedi dizisi Jet Sosyete, cuma günü ilk iki bölümü ile 3. sezonuna puhutv.com’da başladı.



İlk hafta sonunda yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlenen ilk iki bölüm dijitalde tam not aldı.



Jet Sosyete en çok 25-34 yaş grubundaki izleyicilerin tercihi olurken, kadın izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Dizi, ilk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi isimleri konuk ederken, ileriki bölümlerde de yeni sürpriz isimlere yer verecek.





Dijitalin ruhuna uygun 50-60 dakikalık bölümleriyle Jet Sosyete; her cuma yeni bir bölümüyle puhutv.com’da yer alacak ve yüklendikten sonra her an, tüm puhutv mecralarından izlenebilecek.



puhutv.com kullanıcıları, Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.

puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.



Jet Sosyete’nin önceki tüm sezon ve bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

JET SOSYETE YENİ SEZON FRAGMANI

