Jet Sosyete'de mahallenin yeni gözdesi Şennur

Jet Sosyete'nin puhutv.com’daki üçüncü sezonuna yarın yayınlanacak 6 yeni bölümünde Ozan ailesiyle tanıştırmak üzere eve getirdiği yeni sevgilisinin her yemekten sonra banyoya gitmesi, ailede merak uyandırır.

JET SOSYETE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE

Diğer yanda Tony, Talip ve Cengiz şirketin mevsimi geçmiş ürünlerini pazar usūlü satmaya karar verir. Satışlar iyi gider ancak Cengiz anlaşılamayan bir alerji nedeniyle zor duruma düşer.

Şennur, Gizem’in arkadaşının göğüs küçültme ameliyatından sonra kullanmadığı sutyenlerini bedava diyerek alıp kullanmaya başlar ve kısa süre sonra başta evini yapan müteahhit olmak üzere mahallenin gözdesi haline gelir.

puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.



puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.



Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.