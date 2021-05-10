Jim Carrey'den set çalışanına hediye otomobil

Ünlü aktör Jim Carrey, Sonic serisinin devam filmi olan Sonic 2’nin ekibinden şanslı bir kişiye otomobil hediye etti.



TMZ’nin film yapım ekibinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 59 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Kanada’nın Vancouver şehrinde yapılan çekimlerde, film ekibiyle eğlenceli bir şey yapmak istedi. Yeni filmi için çalışan ekibe yoğun çabalarından dolayı teşekkür etmek için çekiliş yaptı ve bir kişiye Chevrolet Chevy Blazer marka otomobil hediye etti.



Carrey’nin jesti sonrası, set işçisi olarak çalışan bir kişi, cuma günü yeni arabasının anahtarını teslim aldı.



2020 yapımı Sonic The Hedgehog’da Dr. Robotnik karakterini canlandıran Carrey, yeni devam filminde, bir kez daha bu kötü karaktere hayat verecek.