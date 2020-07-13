John Travolta'nin eşi Kelly Preston kansere yenildi

İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu ve şarkıcı John Travolta, eşi Kelly Preston'ın kansere yenildiğinu duyurdu.

"CESUR BİR MÜCADELE VERDİ"

Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu; Üzülerek bildiriyorum ki güzel eşim Kelly, iki yıldır meme kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Birçok kişinin desteğiyle kansere karşı cesur bir mücadele verdi" dedi.

HASTALIK SÜRECİNİ GİZLİ TUTTU

Kendisi de oyuncu olan Kelly Preston hastalık sürecini kamuoyuna duyurmamıştı. ABD'de yayımlanan People dergisine bilgi veren Preston-Travolta Ailesi'nin temsilcisi 57 yaşındaki oyuncunun pazar sabahı hayatını kaybettiğini söyledi. Temsilci, "Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu" dedi.

John Travolta ve Kelly Preston 2018 yapımı Gotti filminde

İKİ ÇOCUKLARI VAR



Preston, Tom Cruise ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerle birlikte birçok filmde rol aldı. 28 yıllık evli çiftin 20 ve 9 yaşında iki çocuğu var.



İLK ÇOCUKLARI 16 YAŞINDA VEFAT ETTİ



Çiftin ilk çocukları Jeff, 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar tatili sırasında hayatını kaybetmişti.

SON PROJESİ YAPIM SONRASI AŞAMASINDAYDI

Son olarak Gotti filminde Victoria karakterini canlandıran Kelly Preston'ın, Off the Rails projesi yapım sonrası aşamasındaydı.



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