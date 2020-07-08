Josh Brolin ile eşi Kathryn Boyd'un ikinci bebek heyecanı

İkinci kez bebek sahibi olmaya hazırlanan 52 yaşındaki oyuncu Josh Brolin ile 32 yaşındaki eşi Kathryn Boyd, ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Çift, önceki gün de Malibu'da çıktıkları alışverişte objektiflere takıldı.



Küçük çocukları da yanlarında olan çift bir ara otoparkta romantik anlar yaşadı. Elini hamile eşinin karnına koyan Brolin'e eşi onun yanağını okşayarak karşılık verdi. Çift sonra da birbirlerinin dudaklarına öpücük kondurdu.

CORONA VİRÜSÜ YENEN BEBEK TABURCU EDİLDİ