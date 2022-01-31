Justin Bieber bir NFT için 1.3 milyon dolar ödedi

Justin Bieber, pazar yeri OpenSea'deki Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan bir NFT satın aldı. Bieber, NFT'nin ücretini 1,3 milyon dolar değerindeki 500 Ethereum (ETH) ile ödedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Daha önce de birkaç NFA alan hatta bunlardan birini Instagram profil fotoğrafı olarak kullanan Bieber'ın bu satın alması sosyal medyada ses getirdi. 27 yaşındaki şarkıcının kazıklandığı, satın alınan NFT’nin 1.3 milyon dolar edecek kadar nadir olmadığı ve kendi fiyatından 5 kat daha fazla olduğu konuşuldu.

ÖNCEKİ FİYATI DİKKAT ÇEKTİ



Justin Bieber'ın 500 ethereum karşılığında aldığı NFT'yi satan kişinin onu sadece 0.24 ethereum'a aldığının tespit edilmesi bu tepkileri destekleyen ayrıntılar arasında yer aldı.



Bieber dışında ünlü rapçi Eminem, Post Malone, Stephen Curry gibi farklı alanlardan birçok ünlü isim Bored Ape Yacht Club koleksiyonundan NFT’ler satın almıştı.



NFT COIN NEDİR?



Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.



Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.

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