Justin Bieber neden cep telefonu kullanmadığını açıkladı

Justin Bieber, cep telefonunun olmadığını açıkladı. Billboard’a konuşan Sorry şarkısının sahibi, kendisine ulaşabilenleri sınırlandırmak amacıyla iletişim için cep telefonu yerine iPad kullandığını söyledi.



Independent'in haberine göre 27 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, “Sınırları nasıl koyacağımı kesinlikle öğrendim ve kimseye herhangi bir borcum olduğunu düşünmüyorum” dedi.



Bieber, "Bu, hayır diyebilmeme ve bu konuda güçlü durmama yardımcı oldu. Gönlümden herkese yardımcı olmak geçtiğini biliyorum ama her şeyi yapamam. Bazen istiyorum ama bu sürdürülebilir değil" diye konuştu.

Bieber, kısa süre önce Justice isimli 6. stüdyo albümünün 19 Mart’ta piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.



"İNSANLIK İÇİN ADALETE HASRETİZ"

Yeni albümünü şubatta duyuran şarkıcı sosyal medyada şunları yazmıştı:



"Bu beli bükülmüş gezegende bu kadar kötülük varken hepimiz iyileşmeye ve insanlık için adalete hasretiz. Bu albümü yaparken hedefim insanlara teselli olacak müzik yapmak, insanların kendinden bir şey bulabileceği ve bağlanacağı, böylece daha az yalnız hissettikleri şarkılar yapmaktı."



Albümün çıkış parçası Hold On, 5 Mart Cuma yayımlandı.