RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısının korunması ve toplum sağlığına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilen yayınlar ele alındı.



Bu kapsamda Kadın isimli dizide bir baldızı canlandıran karakterin, acil ihtiyacı olan ablasına ilik vermeye, eniştesiyle uygunsuz fotoğraflar çektirmek suretiyle razı olduğu ve bu fotoğrafları da şantaj için kullanmayı planladığının gösterildiği belirlendi.



Dizide bu ve benzeri başka sahneler de tespit eden Üst Kurul, bu durumun toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vararak, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.