Oyuncu Neslihan Atagül 26 yaşına bastı. Kadir Doğulu, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'le çekildiği fotoğrafının altına "Artık en güzeli 26... Ve bilmelisin ki seninle güzel her anı... İyi ki doğdun hayatımın anlamı" diyerek duygusal bir not düştü.
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu Temmuz 2016'da evlenmişti. Neslihan Atagül verdiği bir röportajda ''Kadir bana, dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettiriyor. Evliliğimin tadını çıkarıyorum'' demişti.
Kadir Doğulu'dan eşi Neslihan Atagül'e romantik doğum günü mesajı
Yaşam
Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün 26'ncı yaş gününe özel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı
Oyuncu Neslihan Atagül 26 yaşına bastı. Kadir Doğulu, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.