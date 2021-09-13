Kadir İnanır gözünden ameliyat oldu (Sarı nokta hastalığı nedir?)

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan usta oyuncu Kadir İnanır, gözünde oluşan sarı nokta hastalığı nedeniyle bir süredir görme bozukluğu yaşıyordu. Hürriyet'in haberine göre; bu duruma daha fazla katlanamayan 72 yaşındaki sanatçı, ameliyat masasına yatma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği açıklandı.



YEĞENİ 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ



4 gün önce Levent İnanır'ın ablası, Kadir İnanır'ın yeğeni İnci Önder hayatını kaybetTİB Merhumenin cenazesi Ordu Fatsa Orta Büyük Camisinden son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu cenaze törenine katılamadı.

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?



Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı genellikle kalıtımla geçen, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içenlerde ve yetersiz beslenenlerde sık görülür. İlerlemesi durumunda görme kaybına yol açabilen gözde makula ismi verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina hastalığıdır. Günümüzde en sık karşılaşılan görme kaybı sebeplerinin başında sarı nokta hastalığı gelmektedir.

Ada Masalı 13. yeni bölüm 2. fragmanı