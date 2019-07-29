Gırtlak kanserine yakalanan, kendisi gibi ozan olan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani, yardım çağrısında bulundu.



Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani, “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum” dedi.

Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Ali Nurşani’nin yardım çağrısına ilk destek veren sanatçı Haluk Levent oldu. Levent, sosyal medyadan, “Ozan Ali Nurşani’nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani’nin yanında olacağız” notunu paylaştı.



Ali Nurşani’ye yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim” ifadesini kullandı.